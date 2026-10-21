Keterangan Sekdis ESDM Jatim soal Uang Rp50 Juta Berbeda dengan BAP

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Ibnu Arif Efendi memberikan keterangan berbeda mengenai asal-usul uang Rp50 juta dalam sidang dugaan korupsi pungutan liar (pungli) perizinan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Cokia Ana Pontia Oppusunggu, Ibnu menyebut uang tersebut berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk masjid di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

Namun, keterangan itu berbeda dengan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat penyidikan. Jaksa penuntut umum (JPU) Iwan Nuzuardi mengatakan, dalam BAP yang telah ditandatangani, Ibnu menyebut uang tersebut berasal dari Dina.

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“Di dalam BAP, yang bersangkutan menyampaikan bahwa itu dari Bu Dina,” ujar Iwan seusai persidangan.

Menurut Iwan, perbedaan keterangan tersebut akan didalami melalui proses pembuktian di persidangan. Jaksa juga akan menguji apakah uang yang disita penyidik memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan.

“Kalau memang ada kaitannya dengan peristiwa ataupun objek permasalahan yang ada, tetap kita lihat. Misalnya tidak ada kaitannya, nanti bagaimana hasil persidangannya,” katanya.

Uang Rp50 juta tersebut disebut sempat disimpan dalam rekening Bank Jatim milik Ibnu. Asal-usul serta keterkaitannya dengan dugaan pungli perizinan masih menjadi bagian dari materi pembuktian.

Iwan menjelaskan uang yang disita dan tercatat dalam berita acara penyitaan dititipkan ke rekening penampungan RPL Kejaksaan. Ketentuan serupa berlaku terhadap uang tunai yang penyitaannya tercatat secara resmi.