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JPNN.com Jatim Kriminal Pembunuh Wanita di Putat Jaya Surabaya, Ngaku Sakit Hati Saat Tagih Utang

Pembunuh Wanita di Putat Jaya Surabaya, Ngaku Sakit Hati Saat Tagih Utang

Rabu, 21 Oktober 2026 – 20:22 WIB
Pembunuh Wanita di Putat Jaya Surabaya, Ngaku Sakit Hati Saat Tagih Utang - JPNN.com Jatim
Pembunuh wanita di Jalan Putat Jaya Gang Lebar saat melakukan rekonstruksi, Rabu (21/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - MKA (24) pembunuh SN (51) wanita asal Jarak Kulon, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang mengaku sakit hati karena berkata kasar ketika ditagih utang Rp1 juta.

MKA pergi setelah membunuh korban karena menerima pekerjaan di Malaysia, Sabtu (27/6). Dia berangkat dengan rute Surabaya–Dumai–Port Dickson menggunakan paspor X9702057.

Pemuda itu sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) karena aksinya tersebut. Lalu, Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri menangkapnya di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (2/10).

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Selanjutnya, Satreskrim Polrestabes Surabaya menggelar rekonstruksi di lokasi pembunuhan yang berada di Jalan Putat Jaya Gang Lebar, Kecamatan Sawahan, Rabu (21/10).

Pelaku memeragakan 44 adegan di tempat kejadian perkara (TKP) pertama Jalan Putat Jaya Gang Lebar. Lalu, dia kembali mempraktikkan sebanyak 11 babak di kawasan Simo Pomahan.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung mengatakan pelaku emosi karena korban memberikan jawaban menggunakan kata kasar ketika ditagih hutangnya.

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“Motifnya sakit hati karena dia menagih utang, kemudian dijawab dengan tidak pantas oleh korban. Utangnya Rp1 juta,” kata David setelah menggelar rekonstruksi.

MKA mengaku baru sekali ini cekcok dengan korban, yakni Rabu (25/6). Ketika itu, dia menggunakan pisau yang ada di dalam rumah wanita tersebut untuk melakukan pembunuhan.

Pembunuh wanita di Jalan Putat Jaya Gang Lebar, Surabaya, mengaku sakit hati saat tagih utang Rp1 juta
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TAGS   surabaya pembunuhan Polsek Sawahan wanita tewas

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