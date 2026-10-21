Tantangan Duel Perguruan Silat Berujung Pengeroyokan di Lamongan, 5 Orang Ditangkap

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan mengungkap kasus pengeroyokan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun di Jalan Raya Lamongan-Babat, Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Lima orang terduga pelaku diamankan, tiga di antaranya merupakan anak yang berhadapan dengan hukum.

Wakapolres Lamongan Kompol Jodi Indrawan mengatakan pengeroyokan tersebut diduga dipicu tantangan duel antarkelompok perguruan silat melalui media sosial. Tantangan itu kemudian berujung pada aksi kekerasan di jalan raya.

“Peristiwa bermula dari tantangan duel antar komunitas perguruan silat melalui media sosial. Tantangan tersebut ditanggapi kelompok lain hingga kedua kelompok berkumpul dan berkonvoi menggunakan sepeda motor,” kata Jodi saat konferensi pers di Polres Lamongan, Selasa (20/10).

Jodi menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Minggu (18/10) sekitar pukul 02.30 WIB. Saat kedua kelompok berpapasan di Desa Karangtinggil, korban yang tertinggal dari rombongannya diduga menjadi sasaran kekerasan secara bersama-sama menggunakan senjata tajam dan benda tumpul.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada tangan kanan dan tiga luka sayatan di punggung. Korban sempat mendapat penanganan di Puskesmas Sukodadi sebelum dirujuk ke RS Bedah Mitra Karanglangit, Kecamatan Turi, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Pengungkapan kasus dilakukan Unit Reaksi Cepat Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah menerima laporan. Polisi kemudian menelusuri rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian hingga mengidentifikasi para terduga pelaku.

Lima orang yang diamankan masing-masing berinisial SP (17), AAA (18), DSP (19), N (17), dan NIA (17).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, SP diduga membacok punggung korban sebanyak dua kali. Sementara itu, AAA diduga membawa celurit sepanjang sekitar satu meter, sedangkan DSP diduga memiting leher korban.