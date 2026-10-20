Kasus Kekerasan Anak Down Syndrome, Satu Pelaku Dibina 6 Bulan dan Saksi Dikirim ke Ponpes

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penanganan kasus kematian bocah dengan Down syndrome di Surabaya memasuki tahap lanjutan. Salah satu anak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut akan menjalani pembinaan di Rumah Perubahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya selama enam bulan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dilakukan pembahasan bersama sejumlah pihak terkait, antara lain Polrestabes Surabaya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I, pekerja sosial, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), serta DP3APPKB.

“Kasus ini disepakati pihak terkait dan disaksikan para saksi, yaitu pengambil keputusan agar dilakukan pembinaan kepada anak, dalam hal ini pelaku,” kata Luthfie, Senin (19/10).

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Selama menjalani pembinaan, anak tersebut akan mendapatkan pendampingan yang mencakup pendidikan akademik, pembinaan rohani, konseling terkait perkara, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan dan makan.

“Dengan jaminan keberlangsungan pendidikan, baik secara akademik, rohani, dan konseling perkara, termasuk kesehatan dan makan selama di Rumah Perubahan,” ujarnya.

Sementara itu, satu anak lainnya masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut. Menurut Luthfie, anak itu untuk sementara ditempatkan di pondok pesantren atas persetujuan orang tuanya.

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Langkah tersebut dilakukan agar anak tetap mendapatkan pendidikan sekaligus menjaga jarak dari keluarga korban yang tinggal bertetangga.

“Sementara ditempatkan atas persetujuan orang tuanya di pondok pesantren untuk mendapat pendidikan dan tidak terlihat oleh keluarga korban, karena bertetangga rumah,” jelasnya.