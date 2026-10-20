Polda Jatim Turun Tangan Tangani Kasus Kematian Anak Down Syndrome di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktorat Reserse Perempuan, Perlindungan Anak, dan Penyelundupan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Timur turun tangan mengasistensi penanganan kasus dugaan perundungan dan penganiayaan terhadap anak penyandang disabilitas yang meninggal dunia di Surabaya.

Asistensi tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. Kasus ini menjadi sorotan publik karena korban merupakan anak penyandang Down syndrome dan cerebral palsy (CP), sedangkan terduga pelaku juga masih di bawah umur.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Ganis Setyaningrum didampingi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

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Ganis mengatakan kepolisian memahami harapan masyarakat agar perkara tersebut diusut secara serius dan berkeadilan.

“Sejak menerima laporan peristiwa tersebut, Satres PPA Polrestabes Surabaya langsung melakukan tindakan hukum. Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Timur juga telah turun tangan melakukan asistensi guna memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel,” ujar Ganis, Senin (19/10).

Dia menjelaskan penanganan perkara memiliki mekanisme khusus karena terduga pelaku merupakan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Proses tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam mekanisme itu, penanganan perkara melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta Pekerja Sosial Profesional.

Keputusan penanganan terhadap anak yang belum berusia 12 tahun harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) dan laporan sosial dari pihak terkait.