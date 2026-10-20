BPOM Surabaya Bongkar Pabrik Kosmetik Ilegal di Mojokerto, Nilai Temuan Rp16 Miliar

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggerebek sarana produksi kosmetik ilegal di Jalan PB Sudirman, Kota Mojokerto pada Kamis (8/10). Produk yang ditemukan di lokasi tersebut memiliki nilai keekonomian lebih dari Rp16 miliar dan diduga mengandung bahan obat yang tidak diizinkan dalam kosmetik.

Pengungkapan itu dilakukan BBPOM di Surabaya setelah melakukan pemantauan dan pendalaman intelijen terhadap peredaran kosmetik ilegal yang diduga mengandung bahan dilarang atau berbahaya di Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah peralatan produksi, antara lain mesin mixing, filling, dan coding. Petugas juga mengamankan bahan baku, produk ruahan, serta kemasan yang digunakan untuk memproduksi kosmetik.

Sarana tersebut diketahui tidak memiliki perizinan berusaha di bidang kosmetik. Petugas juga menemukan produk berupa krim, losion, dan toner tanpa izin edar yang dikemas dalam kemasan polos tanpa label atau penandaan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, sarana tersebut diduga telah beroperasi memproduksi kosmetik ilegal sejak 2021. Menurut dia, motif ekonomi menjadi salah satu faktor pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

Pemeriksaan di lokasi juga menemukan sejumlah bahan baku obat, antara lain deksametason, klindamisin fosfat, triamsinolon asetonida, metronidazol, betametason dipropionat, dan mometason furoat.

Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya penggunaan bahan obat yang tidak diizinkan dalam produk kosmetik yang diproduksi di lokasi tersebut.

“Penggunaan produk krim racikan mengandung bahan obat harus di bawah pengawasan dokter karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Animo masyarakat di Indonesia yang masih menginginkan efek instan ini menjadi salah satu faktor masih marak beredarnya kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya,” ujar Taruna.