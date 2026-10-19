Dua Anak Pelaku Kekerasan yang Menewaskan Anak Down Syndrome Tak Ditahan, Ini Alasannya
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua anak yang menjadi pelaku kekerasan hingga menyebabkan bocah dengan down syndrome meninggal dunia di Surabaya tidak ditahan setelah melalui proses diskusi dari sejumlah pihak terkait.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan telah menghadirkan beberapa pihak untuk membahas penanganan perkara dugaan kekerasan itu.
Mereka berasal dari Polrestabes Surabaya, Balai Pemasyarakatan Kelas I, Pekerja Sosial (Peksos), Komnas PA, dan DP3APPKB
“Kasus ini disepakati pihak terkait dan disaksikan para saksi, yaitu pengambil keputusan agar dilakukan pembinaan kepada anak, dalam hal ini pelaku,” kata Luthfie, Senin (19/10).
Pelaku akan tinggal di Rumah Perubahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam waktu enam bulan. Agar anak tersebut melakukan evaluasi atas tindakannya.
“Dengan jaminan keberlangsungan pendidikan, baik secara akademik, rohani, dan konseling perkara, termasuk kesehatan dan makan selama di rumah perubahan,” ujarnya.
Di sisi lain, satu terduga pelaku lainnya masih berstatus sebagai saksi terkait tewasnya korban. Anak tersebut harus menunggu sejumlah proses sebelum ditetapkan.
“Sementara ditempatkan atas persetujuan orang tuanya di pondok pesantren untuk mendapat pendidikan dan tidak terlihat oleh keluarga korban, karena bertetangga rumah,” jelasnya.
Dua anak pelaku kekerasan hingga sebabkan bocah down syndrome di Surabaya meninggal, menjalani pembinaan dan masuk pondok pesantren
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