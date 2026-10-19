Dua Anak Pelaku Kekerasan yang Menewaskan Anak Down Syndrome Tak Ditahan, Ini Alasannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua anak yang menjadi pelaku kekerasan hingga menyebabkan bocah dengan down syndrome meninggal dunia di Surabaya tidak ditahan setelah melalui proses diskusi dari sejumlah pihak terkait.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan telah menghadirkan beberapa pihak untuk membahas penanganan perkara dugaan kekerasan itu.

Mereka berasal dari Polrestabes Surabaya, Balai Pemasyarakatan Kelas I, Pekerja Sosial (Peksos), Komnas PA, dan DP3APPKB

Baca Juga: Polisi Ungkap Proses Penyelidikan Kasus Tewasnya Anak Down Syndrom di Surabaya

“Kasus ini disepakati pihak terkait dan disaksikan para saksi, yaitu pengambil keputusan agar dilakukan pembinaan kepada anak, dalam hal ini pelaku,” kata Luthfie, Senin (19/10).

Pelaku akan tinggal di Rumah Perubahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam waktu enam bulan. Agar anak tersebut melakukan evaluasi atas tindakannya.

“Dengan jaminan keberlangsungan pendidikan, baik secara akademik, rohani, dan konseling perkara, termasuk kesehatan dan makan selama di rumah perubahan,” ujarnya.

Baca Juga: DP3APPKB Surabaya Dampingi Keluarga Korban Kasus Dugaan Perundungan Anak Down Syndrome

Di sisi lain, satu terduga pelaku lainnya masih berstatus sebagai saksi terkait tewasnya korban. Anak tersebut harus menunggu sejumlah proses sebelum ditetapkan.

“Sementara ditempatkan atas persetujuan orang tuanya di pondok pesantren untuk mendapat pendidikan dan tidak terlihat oleh keluarga korban, karena bertetangga rumah,” jelasnya.