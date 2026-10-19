Polisi Tangkap Tiga Terduga Pencuri Mesin Perahu Yamaha 15 PK di Pacitan

jatim.jpnn.com, PACITAN - Polres Pacitan menangkap tiga pria yang diduga mencuri mesin tempel perahu berkapasitas 15 PK di kawasan Kali Cokel, Desa Watukarung, Kabupaten Pacitan. Ketiganya ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama tiga hari.

Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Choirul Maskanan mengatakan tiga terduga pelaku berinisial BTR (21), DST (26), dan PU (31) ditangkap di lokasi berbeda pada Sabtu (17/10).

"Pencurian diketahui Rabu, 14 Oktober 2026. Tiga hari kemudian kami berhasil menangkap tiga terduga pelakunya," kata Choirul, Minggu (18/10).

Kasus tersebut bermula ketika korban bernama Agus Setiawan mengetahui mesin tempel perahunya hilang saat diparkir di kawasan Kali Cokel, tepatnya di Dusun Tekil, Desa Watukarung, Kecamatan Pringkuku.

Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polres Pacitan. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Satuan Reserse Kriminal memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian.

Dari hasil penyelidikan, polisi lebih dahulu menangkap BTR di kediamannya di Desa Watukarung. Petugas kemudian mengembangkan penyelidikan hingga menangkap DST di Pasar Punung, Kecamatan Punung, pada hari yang sama.

Polisi selanjutnya menangkap PU di rumahnya di Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari.

Dalam rangkaian penangkapan tersebut, petugas menyita satu unit mesin tempel perahu merek Yamaha dua tak berkapasitas 15 PK berwarna abu-abu yang diduga merupakan barang hasil pencurian.