Polisi Ungkap Proses Penyelidikan Kasus Tewasnya Anak Down Syndrom di Surabaya
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aparat kepolisian tengah menangani kasus dugaan kekerasan kepada anak dengan down syndrome yang berujung meninggal dunia rumahnya, kawasan Rungkut, Surabaya.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan pihaknya menerima laporan dari keluarga korban dugaan perundungan tersebut, Sabtu (12/10).
Dia meminta personel Samapta bersama Sat Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) agar mendatangi lokasi, guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
“Kemudian mendatangi Rumah Sakit Eka Candra di mana anak korban sudah dibawa ke sana dan dinyatakan sudah meninggal dunia," ujar Luthfie di Mapolrestabes Surabaya, Minggu (18/10).
Di sisi lain, ibu korban membuat laporan lagi dengan penyidik PPA dan PPO di Polrestabes Surabaya. Lalu, polisi meminta keterangannya, saksi, serta dua terduga pelaku berinisial Upin dan Ipin.
Penyidik berlanjut berkoordinasi dengan Bapas Kelas I Surabaya yang berada di Sidoarjo, Rabu (14/9). Selanjutnya, polisi melakukan gelar pada perkara kekerasan itu, Rabu (16/9).
"Satreskrim PPA-PPO melakukan koordinasi kepada Bapas Kelas I Surabaya yang berada di Sidoarjo dan Rabu dilakukan gelar penetapan anak dalam hal ini Ipin," jelasnya.
Polisi melanjutkan proses penyelidikan dengan meminta keterangan terduga pelaku Upin, Kamis (17/9). Ipin kembali diperiksa di Bapas Kelas I Surabaya, Sidoarjo, Senin (21/9).
Polisi mengungkap proses penyelidikan tewasnya anak down syndrom yang diduga karena mengalami kekerasan di Surabaya
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