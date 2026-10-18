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JPNN.com Jatim Kriminal Petugas Lapas Banyuwangi Curiga dengan Wadah Krim Wajah, Ternyata Berisi Sabu-Sabu

Petugas Lapas Banyuwangi Curiga dengan Wadah Krim Wajah, Ternyata Berisi Sabu-Sabu

Minggu, 18 Oktober 2026 – 15:03 WIB
Petugas Lapas Banyuwangi Curiga dengan Wadah Krim Wajah, Ternyata Berisi Sabu-Sabu - JPNN.com Jatim
Barang bukti narkotika jenis sabu dan pil trek diamankan petugas Lapas Kelas IIA Banyuwangi, Jawa Timur. ANTARA/HO-Lapas Banyuwangi

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang disembunyikan di dalam wadah krim wajah.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat sekitar 17 gram serta 12 butir pil Trex.

Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi Solichin mengatakan, barang terlarang itu ditemukan saat seorang karyawan paruh waktu Primkopasindo Lapas berinisial SFP hendak membawa pasokan untuk kebutuhan kantin koperasi ke dalam lapas.

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"Aksi penyelundupan terungkap saat seorang karyawan paruh waktu Primkopasindo Lapas berinisial SFP hendak membawa barang pasokan untuk kebutuhan kantin koperasi di dalam area lapas," ujar Solichin, Sabtu (17/10).

Dia menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari pemeriksaan rutin terhadap orang dan barang yang masuk ke lingkungan lapas. Pemeriksaan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk mencegah masuknya barang terlarang.

Saat memeriksa barang bawaan SFP, petugas menemukan kejanggalan pada salah satu wadah krim wajah. Kemasan tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar kemasan produk pabrik sehingga memicu kecurigaan petugas.

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"Jadi, saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan, ditemukan kejanggalan pada salah satu wadah krim muka, kemasannya terkesan tidak sesuai standar pabrik, sehingga memicu kecurigaan petugas untuk melakukan penggeledahan lebih intensif," katanya.

Dari pemeriksaan awal, SFP mengaku hanya dimintai tolong oleh seorang warga binaan berinisial DSG untuk membawa barang tersebut. SFP juga berdalih tidak mengetahui bahwa wadah krim wajah itu berisi barang terlarang.

Petugas Lapas Banyuwangi menggagalkan dugaan penyelundupan sabu-sabu sekitar 17 gram dan 12 pil Trex yang disembunyikan dalam wadah krim wajah.
Sumber Antara
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TAGS   lapas banyuwangi penyelundupan narkoba sabu-sabu Sabu-Sabu dalam krim wajah

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