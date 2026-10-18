Finalis Cak Surabaya 2019 Berinisial RA Ditangkap Polisi Atas Dugaan Kepemilikan Sabu-Sabu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang finalis Pemilihan Cak Surabaya 2019 berinisial RA dikabarkan ditangkap Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu.

Kasat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Adik Agus Putrawan membenarkan penangkapan tersebut. RA diamankan di rumahnya pada Kamis malam (15/10).

“Kami amankan di rumahnya kalau enggak salah itu Kamis (15/10) malam Jumat,” ujar Adik saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10).

Menurut Adik, polisi menemukan satu poket sabu-sabu saat menangkap RA. Namun, pihaknya belum memerinci berat barang bukti yang disita.

“Satu poket (sabu-sabu),” katanya.

Saat ini, RA masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Polisi juga akan mempertimbangkan penanganan perkara berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait perkara tersebut, Paguyuban Cak dan Ning Surabaya turut menyampaikan klarifikasi. Ketua Paguyuban Cak dan Ning Surabaya periode 2025–2028, Yazerlin Nadila Balqis, menyatakan bahwa persoalan yang menjerat RA merupakan perkara individu dan tidak berkaitan dengan organisasi.

Yazerlin juga menyampaikan keprihatinan atas kasus tersebut. Dia menjelaskan bahwa RA merupakan finalis Pemilihan Cak dan Ning Surabaya 2019 yang saat ini sudah tidak aktif dalam kegiatan paguyuban.