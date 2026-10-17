Dua Pria di Peneleh Diringkus Polisi, Diduga Edarkan Narkoba Demi Sabu-Sabu Gratis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap dua pria berinisial HR dan MA yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Pandean, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita lima kantong plastik berisi sabu dengan berat total netto sekitar 0,488 gram. Petugas juga mengamankan satu timbangan elektrik dan sebuah telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas para terduga pelaku.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mengatakan penangkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mendatangi rumah HR pada Jumat (9/10) sekitar pukul 22.00 WIB.

Saat menggeledah rumah tersebut, polisi menemukan lima kantong plastik berisi sabu yang disimpan di dalam dompet kain berwarna putih. Dompet itu berada di bawah kursi di salah satu kamar.

“Selain sabu-sabu, anggota kami turut menyita satu unit timbangan elektrik dan satu buah telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas para tersangka,” jelas Dodi, Jumat (16/10).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, HR mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari MA. Penyerahan barang itu disebut berlangsung pada Jumat (9/10) sekitar pukul 19.30 WIB di rumah HR, kawasan Pandean, Peneleh.

Menurut Dodi, HR mengaku membeli sabu-sabu untuk dijual kembali kepada orang lain. Namun, sebagian barang tersebut juga digunakan untuk konsumsi pribadi.