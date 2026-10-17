Polres Sampang Selidiki Dugaan TPPO PMI di Libya, Korban Diminta Bayar Denda Rp110 Juta

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Polres Sampang menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) Nurul Hasanah (49) warga Kelurahan Rongtengah, yang bekerja di Libya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang Iptu Nur Fajri Alim mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah petugas menemukan indikasi dugaan TPPO berdasarkan hasil pengumpulan keterangan di lapangan.

“Penyelidikan ini kami lakukan karena berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan di lapangan memang ditemukan adanya indikasi TPPO,” kata Fajri, Jumat (16/10).

Menurut dia, salah satu indikasi yang didalami berkaitan dengan proses pemberangkatan dan penggunaan visa oleh Nurul. Perempuan tersebut diberangkatkan sponsornya ke luar negeri dengan tujuan Dubai, Uni Emirat Arab, tetapi kemudian ditempatkan di Libya.

“Selain itu, visa yang digunakan adalah visa dengan tujuan ziarah, bukan sebagai pekerja migran. Ini juga termasuk pelanggaran,” ujarnya.

Penyidik juga mendalami dugaan penahanan gaji oleh majikan Nurul. Untuk mengungkap perkara tersebut, polisi telah meminta keterangan dari keluarga dan kerabat korban yang berada di Kabupaten Sampang.

Kasus ini mencuat setelah Nurul menyampaikan keinginan untuk pulang ke Indonesia melalui rekaman video. Dalam rekaman tersebut, dia mengaku mendapat perlakuan tidak baik dari majikannya selama bekerja di Libya, termasuk dugaan kekerasan dan penahanan gaji.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli, pihak majikan disebut tidak mempersoalkan rencana kepulangan Nurul ke Indonesia. Namun, majikan meminta pembayaran denda sebesar 7.000 dolar AS atau sekitar Rp110 juta.