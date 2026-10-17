Moussa Bagayoko Absen saat PSS Sleman Hadapi Persebaya, Lututnya Bengkak

jatim.jpnn.com, JAKARTA - PSS Sleman dipastikan tidak diperkuat gelandang Moussa Bagayoko saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10).

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menjelaskan Bagayoko mengalami memar dan pembengkakan pada lutut setelah terkena tendangan dalam pertandingan sebelumnya.

Pieter mengatakan Bagayoko belum bisa mengikuti latihan karena kondisi lututnya masih membutuhkan penanganan. Tim medis juga masih menunggu perkembangan hasil pemeriksaan untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut.

“Sayangnya, Moussa saat ini tidak bisa berlatih,” kata Pieter dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (17/10).

Kepastian absennya Bagayoko diketahui saat rombongan PSS Sleman bertolak menuju Surabaya dari Omah PSS pada Jumat (16/10/2026). Nama pemain bernomor punggung 8 itu tidak masuk dalam daftar pemain yang disiapkan untuk menghadapi Persebaya.

Tim medis PSS akan terus memantau kondisinya melalui pemeriksaan intensif. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan proses pemulihan dan kesiapan Bagayoko kembali memperkuat Super Elang Jawa.

Pieter menjelaskan, cedera lutut tersebut juga menjadi alasan Bagayoko harus meninggalkan lapangan lebih awal saat PSS menghadapi PSM Makassar.

“Moussa terkena tendangan di lututnya dan itulah juga mengapa kami harus menariknya keluar saat melawan PSM. Ada memar besar dan pembengkakan, tetapi kita lihat saja. Semoga tidak terlalu buruk,” ujarnya.