Bocah Down Syndrome di Surabaya Diduga Meninggal Dunia Dirundung Tetangga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang bocah penderita down syndrome berinisial Z (10) warga Kecamatan Rungkut, Surabaya diduga meninggal dunia setelah menjadi korban perundungan anak tetangganya.

Ayah korban SAW (53) mengaku ketika itu tengah ketiduran setelah minum obat karena operasi ginjal, dan istrinya NF berada pasar untuk berjualan sari kedelai, Sabtu (12/10).

Kemudian, dia mendengar teriakan Istrinya setelah baru pulang dari pasar, sekitar pukul 09.00 WIB. Ternyata, anaknya yang hanya bisa duduk di kursi roda sudah dalam kondisi terjatuh di teras rumah.

“Anak saya itu ketemu istri posisinya terjungkal sujud begitu. Jidatnya ada benjolannya, bekas kayak tersungkur, jadi jatuh dari kursi roda,” kata SAW kepada wartawan, Sabtu (17/10).

SAW berusaha menenangkan istrinya karena terus menangis histeris ketika melihat anaknya. Lalu, dia menggendong bocah tersebut untuk melihat kondisinya lebih dekat.

“Lehernya dijerat tali sepatu, mulutnya dijejali sabun colek, dan tubuhnya ditaburi daun lamtoro. Hasil otopsi di Polda Jawa Timur juga ada cairan sabun colek di lambung anak saya,” ujarnya.

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Kemudian, SAW berniat membawa anaknya ke rumah sakit agar segera mendapatkan penanganan medis. Dia pun bertemu seorang perempuan yang rela membantu mengantarkan.

“(Bilang) tolong antarkan ke rumah sakit, itu dekat dari rumah saya. Ya, mungkin sekitar 15 menit sampai rumah sakit, sekitar jam 09.45 WIB, habis itu dinyatakan meninggal," ucapnya.