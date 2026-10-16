Polisi Ungkap Barang Bukti Saat Gerebek Kampung Narkoba Surabaya, Ini Temuannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi mengungkap sejumlah barang bukti yang diamankan dalam penggerebekan di Jalan Kunti, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Rabu (14/10).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKBP Irwan Kurniawan mengatakan pihaknya menemukan 52 poket klip kecil berisi sabu-sabu siap edar di Kampung Narkoba itu.

“Ada alat isap sabu berupa bong sebanyak 54 buah, timbangan digital tiga, pipet kaca 26 buah, ada brankas sebanyak dua buah,” kata Irwan di Mapolres Tanjung Perak, Jumat (16/10).

Lalu, aparat kepolisian juga menemukan mesin pres satu unit, skop plastik 29 buah, klip sisa pakai sebanyak 56 dan yang kosong ada satu karung, dan korek api gas sebanyak 39 biji.

“Cashbox sebanyak satu unit buku rekapan dua buah, handphone sebanyak 11 unit, sajam (senjata tajam) delapan buah, dan barang bukti lainnya yang bisa saksikan di atas meja,” ujarnya.

Irwan berjanji tidak berhenti di penangkapan pelaku dan mengamankan barang bukti. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringannya.

Baca Juga: Polisi Akan Dalami Jaringan Pemasok Narkoba di Jalan Kunti Surabaya

“Kami tidak berhenti sampai di sini dengan melakukan penindakan dan penegakan hukum saja. Namun, berkomitmen melakukan pengembangan sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.

Diketahui, polisi menangkap 19 orang saat penggerebekan di Kampung Narkoba. Sebanyak 15 orang positif mengonsumsi sabu-sabu, dua membawa barang bukti, dan sisanya bersih.