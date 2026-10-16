19 Orang Ditangkap di Kampung Narkoba Jalan Kunti Surabaya, 17 Jalani Rehabilitasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - 17 dari 19 orang yang ditangkap dalam operasi penindakan peredaran narkoba di Jalan Kunti, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya akan menjalani proses asesmen untuk rehabilitasi medis dan sosial.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Irwan Kurniawan menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu (14/10).

Dalam operasi di kawasan permukiman padat penduduk tersebut, petugas mengamankan 19 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan tes urine.

Baca Juga: Polisi Akan Dalami Jaringan Pemasok Narkoba di Jalan Kunti Surabaya

Hasil pemeriksaan menunjukkan 15 orang positif mengonsumsi narkoba, sedangkan empat orang lainnya negatif. Namun, dua dari empat orang yang hasil tes urinenya negatif itu ditemukan menguasai barang bukti sabu-sabu seberat 0,35 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 17 orang akan menjalani asesmen melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) dengan melibatkan BNNK Surabaya sebagai bagian dari proses rehabilitasi.

"Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, sebanyak 17 orang akan dilakukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) sesuai prosedur melalui BNNK Surabaya untuk menjalani rehabilitasi," kata Irwan.

Baca Juga: 19 Orang Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Narkoba Jalan Kunti Surabaya

Sementara itu, dua orang lainnya yang dinyatakan negatif tes urine dan tidak ditemukan menguasai barang bukti dipulangkan kepada keluarga.

"Dua orang lainnya dikembalikan kepada pihak keluarga karena hasil urine negatif dan tidak ditemukan barang bukti," ujarnya.