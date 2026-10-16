Polda Jatim Ungkap Penggelapan 185 Ton Gula dari Tiga Pabrik, 11 Orang Jadi Tersangka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur mengungkap dugaan penipuan dan penggelapan dalam pengiriman gula dari tiga pabrik di Jawa Timur. Sebanyak 185 ton gula dengan estimasi nilai kerugian perusahaan sekitar Rp3 miliar diduga dialihkan dari tujuan pengiriman semestinya.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Kasus ini melibatkan pengiriman gula dari Pabrik Gula (PG) Semboro di Kabupaten Jember, PG Jatiroto di Kabupaten Lumajang, dan PG Ngadirejo di Kabupaten Kediri.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast menyampaikan pengungkapan tersebut bersama Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing di Mapolda Jatim, Jumat (16/10).

Jules mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, rangkaian dugaan tindak pidana itu terjadi pada 27 September hingga 2 Oktober 2026.

“Modus yang kami dalami berkaitan dengan pengalihan pengiriman gula yang tidak sesuai dengan alamat tujuan sebagaimana tercantum dalam dokumen pengiriman atau delivery order,” ujar Jules.

Menurut dia, para tersangka diduga memanfaatkan proses pencarian armada angkutan dan komunikasi selama pengiriman untuk mengubah lokasi pembongkaran muatan.

“Muatan yang semestinya dikirim kepada penerima sesuai dokumen diduga dialihkan ke lokasi lain. Selanjutnya, penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat,” jelasnya.

Sementara itu, Roy menjelaskan bahwa perkara tersebut terdiri atas tiga rangkaian kejadian dengan total muatan gula yang diduga dialihkan mencapai 185 ton.