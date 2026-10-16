Pasutri Asal Jember Jadi Tersangka Perdagangan Anak, 7 Korban Dipaksa Layani 300 Pelanggan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pasangan suami istri (pasutri) asal Kabupaten Jember berinisial WJ (37) dan IM (52) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak di bawah umur.

Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Timur Kombes Ganis Setyaningrum mengatakan terdapat tujuh anak berusia 13 hingga 17 tahun yang diduga menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual oleh kedua tersangka.

Para korban diketahui berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mereka diduga dijanjikan pekerjaan di tempat hiburan malam di Jawa Timur, tetapi justru dipaksa melayani pria hidung belang.

“Perannya ini adalah melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dengan cara menjual kepada lelaki hidung belang untuk memperoleh keuntungan pribadinya,” kata Ganis dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Kamis (15/10).

Ganis menjelaskan kasus tersebut bermula ketika salah satu tersangka yang berdomisili di Jawa Tengah menawarkan pekerjaan kepada sejumlah anak yang tinggal satu kampung dengannya.

Pekerjaan yang ditawarkan berada di tempat karaoke di Jawa Timur. Faktor ekonomi dan kondisi para korban yang putus sekolah diduga membuat mereka menerima tawaran tersebut.

“Salah satu tersangka itu berdomisili di Jawa Tengah, satu kampung dengan beberapa anak yang korban. Kemudian mereka ditawari pekerjaan di Jawa Timur, pekerjaannya di tempat karaoke,” tutur Ganis.

Namun, pekerjaan yang dijanjikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Para korban justru diduga mengalami eksploitasi seksual selama bekerja di lokasi tersebut.