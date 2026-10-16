Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Siapkan 35 Saksi, Terdakwa Siapkan 20

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan sekitar 28 hingga 35 saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap empat terdakwa kasus dugaan suap dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur.

Jaksa KPK Handoko Alfiantoro mengatakan, para saksi tersebut berasal dari lima klaster, yakni lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov), organisasi perangkat daerah (OPD), penerima uang, pemberi uang, serta yayasan atau kelompok masyarakat (pokmas). Jaksa juga menyiapkan satu saksi ahli.

"Saksi disiapkan antara 28 hingga 35 terdiri dari 5 klaster, klaster Setdaprov, OPD, penerima uang, pemberi uang dan yayasan atau Pokmas, dan satu saksi ahli," kata Handoko saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, di Sidoarjo, Kamis (15/10).

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Para saksi tersebut akan dihadirkan dalam persidangan empat terdakwa, yakni Ahmad Yahya M, Wahid Ruslan, M. Fathullah, dan M. Mahrus Ali. Keempatnya didakwa memberikan suap kepada pimpinan DPRD Jatim berinisial AS, yang juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama.

Handoko menyebut jumlah saksi yang disiapkan masih dapat berubah mengikuti dinamika persidangan dan fakta-fakta yang terungkap di hadapan majelis hakim.

Kehadiran para saksi diharapkan dapat memperkuat pembuktian dakwaan terhadap keempat terdakwa. Sementara itu, pihak terdakwa juga menyiapkan saksi untuk kepentingan pembelaan.

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Pengacara terdakwa, Suryono Pane, mengatakan pihaknya berencana menghadirkan sekitar 20 saksi meringankan.

Dalam sidang perdana, keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pemberian suap.