Polda Jatim Bongkar Prostitusi Berkedok Tawaran Pekerjaan, Korban Dijanjikan Gaji Rp8 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus eksploitasi ekonomi dan seksual melalui prostitusi daring di Surabaya dan Sidoarjo. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka.

“Sore hari ini kami menyampaikan hasil pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dengan modus eksploitasi ekonomi dan seksual yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, Kamis (15/10).

Jules mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari praktik eksploitasi.

Direktur Reserse PPA PPO Polda Jatim Kombes Ganis Setyaningrum menjelaskan berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan eksploitasi terhadap korban berlangsung pada Februari hingga Juli 2026.

Korban merupakan perempuan berusia 19 tahun asal Sumatra Selatan. Dia diduga direkrut dengan tawaran pekerjaan dan dijanjikan penghasilan Rp8 juta per bulan. Namun, korban kemudian diduga diarahkan untuk terlibat dalam praktik prostitusi daring dengan memanfaatkan aplikasi MiChat untuk mencari pelanggan.

“Kedua tersangka yang kami tangkap memiliki peran berbeda. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, aplikasi MiChat digunakan untuk mencari pelanggan,” kata Ganis.

Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial ADR, perempuan asal Sidoarjo, dan AA, laki-laki asal Sukabumi.

ADR diduga berperan merekrut dan menampung korban, mengatur perpindahan korban ke sejumlah hotel di Surabaya dan Sidoarjo, mengelola operasional prostitusi, serta mengoordinasikan joki.