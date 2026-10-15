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Lima Pemuda Ditangkap Saat Razia Narkoba di Joyoboyo Surabaya

Kamis, 15 Oktober 2026 – 22:45 WIB
Lima Pemuda Ditangkap Saat Razia Narkoba di Joyoboyo Surabaya - JPNN.com Jatim
Kelima orang yang diamankan saat razia narkoba di Joyoboyo, Surabaya, Kamis (15/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak lima pemuda diamankan setelah terbukti positif narkoba berdasarkan hasil tes urine, ketika digelarnya razia di Kampung Joyoboyo, Wonokromo, Surabaya, Kamis (15/10).

Diketahui, razia tersebut dilakukan oleh petugas berpakaian sipil, dengan menyisir kawasan utara Gedung Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), hingga sisi selatan Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Kanit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Jawa Timur AKP Kokoh Haris Sanjaya mengatakan razia narkoba tersebut dilakukan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN).

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“Kami melaksanakan kegiatan yang akan ditingkatkan terus secara rutin, akan berpatroli terus kami mengamankan di daerah Joyoboyo,” kata Kokoh setelah razia narkoba.

Kemudian, petugas gabungan langsung melakukan tes urine secara acak di kawasan tersebut. Lalu, ditemukan lima orang terindikasi positif menggunakan narkoba.

“Selanjutnya kelima orang tersangka ini kami bawa ke Direktorat Narkotika Mapolda Jawa Timur, dan dilanjutkan proses pemeriksaan lebih lanjut. Narkotika jenis sabu,” ujarnya.

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Selain itu, Kokoh menyebut ada seseorang yang didapati tengah membawa barang bukti sabu ketika dilakukan razia. Saat ini, pria tersebut turut diamankan ke Mapolda Jawa Timur.

“Kami hanya menemukan tes urine dan ada salah satu orang juga terindikasi membawa barang bukti. Jadi nanti penyelidikannya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut di kantor,” jelasnya.

Sebanyak lima pemuda ditangkap saat polisi menggelar razia narkoba di Joyoboyo Surabaya
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TAGS   surabaya Joyoboyo Polda Jawa Timur razia narkoba

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