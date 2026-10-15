Empat Terdakwa Kasus Pokir DPRD Jatim Didakwa Suap, Nilai Capai Rp12,2 Miliar

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Empat terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur didakwa memberikan suap kepada pimpinan dewan dengan nilai bervariasi, mulai Rp2,8 miliar hingga Rp12,2 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Handoko Alfiantoro menyebut empat terdakwa tersebut, yakni Ahmad Yahya M, Wahid Ruslan, M Fathullah, dan M Mahrus Ali, masuk dalam klaster pemberi suap kepada pimpinan DPRD Jatim berinisial AS, yang juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama.

“Secara umum ini terkait dengan ijon fee. Mereka dijanjikan mendapatkan pokir, kemudian memberikan sejumlah uang untuk selanjutnya memperoleh jatah pokir,” kata Handoko seusai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Sidoarjo, Kamis (15/10).

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Berdasarkan dakwaan jaksa, Ahmad Yahya diduga memberikan uang sebesar Rp2,97 miliar, Wahid Ruslan Rp2,8 miliar, M Fathullah Rp4,3 miliar, dan M Mahrus Ali Rp12,2 miliar. Mahrus diketahui merupakan mantan anggota DPRD Jawa Timur.

Jaksa mengungkapkan pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan skema ijon fee, yakni pemberian uang di muka untuk memperoleh alokasi dana hibah pokir. Berdasarkan fakta penyidikan yang dituangkan dalam dakwaan, besaran fee disebut mencapai sekitar 20 persen dari nilai dana yang dijanjikan atau diberikan.

Keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pemberian suap.

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Sementara itu, kuasa hukum para terdakwa, Suryono Pane, menyatakan pihaknya tidak mengajukan perlawanan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Langkah tersebut diambil agar para terdakwa segera memperoleh kepastian hukum melalui proses persidangan.

“Kami tidak mengajukan perlawanan agar terdakwa ini segera dapat kepastian hukum. Cuma kita akan fokus karena posisi empat terdakwa ini adalah tim pemenangan. Kami akan fokus ke sana,” tutur Suryono.