Kasus Dugaan Pencurian kartu ATM Rp4,5 Juta Naik ke Penyidikan, Tetapi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasus dugaan pencurian kartu ATM milik Amelia (23) yang menyeret perempuan berinisial YCAF (32), yang disebut sebagai istri anggota polisi atau Bhayangkari, masih berlanjut. Polsek Pakal memastikan perkara tersebut naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Kapolsek Pakal Kompol Sugeng Rianto mengatakan, penyidik telah memanggil kembali pihak pelapor dan terlapor pada Selasa (13/10). Dalam pertemuan tersebut, pelapor menyatakan tetap ingin melanjutkan proses hukum.

“Masih lanjut perkaranya,” kata Sugeng saat dikonfirmasi, Kamis (15/10).

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Sugeng membenarkan bahwa perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Meski demikian, polisi masih melakukan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan alat bukti.

“Sudah pemeriksaan saksi, untuk penetapan tersangka belum. Kemarin masih pemeriksaan dengan pendampingan pendamping hukum,” ujarnya.

Kasus ini bermula ketika Amelia berkunjung ke rumah YCAF di kawasan Aspol Kp 3 Benowo, Surabaya, pada 3 Agustus 2026. Saat itu, Amelia datang bersama temannya yang berinisial RDS.

Dua hari kemudian, tepatnya 5 Agustus 2026, Amelia menerima notifikasi melalui aplikasi BRImo yang menunjukkan adanya penarikan tunai sebesar Rp4,5 juta dari ATM Unit Benowo sekitar pukul 05.28 WIB.

“Dua hari kemudian, 5 Agustus 2026, saya mendapat notifikasi BRImo yang menunjukkan adanya penarikan tunai sebesar Rp4,5 juta dari ATM Unit Benowo sekitar pukul 05.28 WIB,” kata Amelia saat dikonfirmasi, Kamis (8/10).