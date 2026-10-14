Jaksa Siapkan 405 Saksi dalam Kasus Korupsi Perizinan ESDM Jatim

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyiapkan 405 saksi untuk membuktikan dakwaan terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi perizinan pertambangan dan pengusahaan air tanah di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Ratusan saksi tersebut akan dibagi untuk persidangan tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono, mantan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan, serta mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah ESDM Jatim Ertika Dinawati.

Jaksa menyiapkan 221 saksi untuk perkara Aris Mukiyono, 72 saksi untuk Hermawan, dan 112 saksi untuk Ertika Dinawati.

“Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan kesempatan untuk membuktikan dakwaan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku,” ujar JPU Iwan Nuzuardi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Sidoarjo, Rabu (14/10).

Iwan menegaskan pihaknya siap membuktikan dakwaan melalui keterangan saksi, ahli, para terdakwa, serta dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain menghadirkan saksi dan ahli, jaksa akan mengajukan dokumen perizinan pertambangan, pengusahaan air tanah, dokumen pencairan, serta barang bukti lain yang dinilai relevan untuk mendukung pembuktian dakwaan.

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Banyaknya saksi yang akan diperiksa membuat majelis hakim menjadwalkan persidangan sebanyak tiga kali dalam sepekan.

Ketua Majelis Hakim Cokia Ana Pontia mengatakan, frekuensi sidang tersebut diperlukan agar pemeriksaan saksi dalam perkara yang melibatkan tiga terdakwa itu dapat berjalan sesuai kebutuhan persidangan.