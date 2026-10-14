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JPNN.com Jatim Kriminal Eks Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono Didakwa Terima Rp4,09 Miliar

Eks Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono Didakwa Terima Rp4,09 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026 – 20:02 WIB
Eks Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono Didakwa Terima Rp4,09 Miliar - JPNN.com Jatim
Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono (kemeja putih) usai sidang dakwaan di PN Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Rabu (14/10/2026). (ANTARA/ Faizal Falakki)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Eks Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Aris Mukiyono didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi senilai sekitar Rp4,09 miliar. Uang tersebut diduga berkaitan dengan percepatan pengurusan izin pertambangan dan Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT).

Dakwaan terhadap Aris dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara dugaan korupsi perizinan pertambangan dan air tanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Rabu.

JPU Iwan Nuzuardi mengatakan Aris didakwa melanggar sejumlah ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

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“Pada prinsipnya, sebagaimana dalam ketentuan dalam dakwaan tadi, yang bersangkutan kita dakwa melanggar Pasal 12 huruf e, huruf B, dan Pasal 606 huruf B,” kata Iwan.

Dalam uraian dakwaan, jaksa menyebut uang yang diduga diterima Aris berasal dari bidang pertambangan serta bidang geologi dan air tanah.

Penerimaan tersebut diduga berkaitan dengan percepatan pemrosesan dokumen dan penerbitan rekomendasi teknis perizinan. Jaksa menyebut uang itu bukan pungutan resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

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Total uang yang diduga diterima Aris mencapai sekitar Rp4,09 miliar. Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti selama persidangan.

Selain Aris, perkara ini juga menyeret dua terdakwa lainnya, yakni mantan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah Hermawan dan mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah ESDM Jatim Ertika Dinawati.

Eks Kadis ESDM Jatim Aris Mukiyono didakwa dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi Rp4,09 miliar terkait perizinan tambang dan air tanah
Sumber Antara
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TAGS   korupsi ESDM Jatim eks kadis esdm jatim ESDM Jatim aris mukiyono Sidang Korupsi Pengadilan Tipikor Surabaya

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