Polisi Akan Dalami Jaringan Pemasok Narkoba di Jalan Kunti Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polisi tengah mendalami terkait jaringan yang mengirimkan narkoba ke Jalan Kunti, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, setelah beberapa kali melakukan penggerebekan.

Polisi sempat melakukan penggerebekan di Kampung Narkoba tersebut pada 2021, lalu 2024 sebanyak dua kali, selanjutnya 2025, dan terakhir 2026 ini.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan belum mengetahui pihak yang memasok barang haram tersebut ke Kampung Narkoba selama ini.

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“Kami tidak mau mendahului proses ada atau tidaknya jaringan bandar yang memasok, baik dalam partai kecil, besar maupun sedang,” kata Jules di Jalan Kunti.

Jules menyebut aparat kepolisian harus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan bandar narkoba yang menyediakan barang untuk pelanggan di Jalan Kunti.

“Nanti akan kami dalami. Itu masih dalam proses dan tentu harus dilakukan pendalaman ya,” ujarnya.

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Namun, Jules berjanji polisi akan melakukan upaya pencegahan peredaran narkoba di kawasan itu. Hal tersebut untuk membebaskan Jalan Kunti dari penyalahgunaan narkotika.

“Yang jelas, upaya kami adalah pencegahan, yang saat ini kami lakukan supaya tidak terjadi lagi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan ini,” ucapnya.