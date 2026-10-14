19 Orang Ditangkap dalam Penggerebekan Kampung Narkoba Jalan Kunti Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekitar 19 orang diamankan dalam penggerebekan di Kampung Narkoba, Jalan Kunti, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Rabu (14/10).

Berdasarkan pantauan, belasan orang tersebut sempat dikumpulkan di belakang tenda polisi, setelah diamankan oleh petugas di sejumlah rumah saat penggerebekan.

Mereka didudukkan di depan sebuah warung dengan kondisi tangan ditali menggunakan kabel ties. Selain itu, tampak anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) dan polisi tengah berjaga.

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Selanjutnya, aparat kepolisian mulai menutup penggerebekan di Kampung Narkoba itu. Lalu, belasan orang tersebut digelandang untuk masuk ke truk untuk dibawa ke markas.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast menyebut masih melakukan pendataan terduga pelaku yang ditangkap dalam penggerebekan petugas gabungan itu.

“Ada sejumlah orang yang diamankan, termasuk beberapa barang bukti yang didata saat ini dan masih terus dilakukan pendataan serta pemeriksaan,” kata Jules di Jalan Kunti.

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Jules mengaku tidak ingin mendahulu proses pendataan para petugas yang ada di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta untuk menunggu sampai pendataannya selesai.

“Tentunya kami harus berdasarkan asas praduga tak bersalah dan ini juga juga tentu masih berkembang, masih akan dilakukan upaya-upaya lain oleh tim gabungan,” jelasnya.