Pegawai Bank Mekaar di Bondowoso Ditusuk OTK saat Berkendara, Polisi Buru Pelaku

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Seorang perempuan bernama Amdina Riska Amalia (25) yang diketahui bekerja sebagai pegawai Bank Mekaar di Kabupaten Bondowoso menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal (OTK). Korban mengalami luka tusuk di bagian perut kanan setelah dibuntuti pelaku saat berkendara seorang diri.

Peristiwa tersebut terjadi pada Senin (12/10) sekitar pukul 22.00 WIB. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan kondisi pascakejadian beredar luas di media sosial.

Kasi Humas Polres Bondowoso Iptu Bobby Dwi Siswanto menjelaskan korban yang merupakan warga Desa Randu Cangkring itu sedang mengendarai sepeda motor dari Dusun Krajan, Desa Padasan, menuju Dusun Karang Kaduk, Kecamatan Pujer.

Saat melintas di jalan yang sepi, korban diduga dibuntuti seorang pria yang mengendarai sepeda motor matik. Pelaku kemudian menarik tas gendong korban sebelum menyerangnya menggunakan benda tajam.

“Pelaku membuntuti korban dengan menggunakan motor matik kemudian menarik-narik tas gendong korban lalu melukai korban dengan cara menusukkan benda tajam,” kata Bobby, Rabu (14/10).

Serangan tersebut menyebabkan korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan. Setelah melakukan penyerangan, pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor.

“Tindakan tersebut mengakibatkan korban menderita luka tusuk di area perut bagian sebelah kanan,” ujar Bobby.

Kasus ini turut menjadi perbincangan warganet setelah rekaman video yang memperlihatkan kondisi di lokasi kejadian beredar di berbagai platform media sosial.