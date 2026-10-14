JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Petugas Gabungan Gerebek Sejumlah Rumah di Jalan Kunti Surabaya Terkait Peredaran Narkoba

Petugas Gabungan Gerebek Sejumlah Rumah di Jalan Kunti Surabaya Terkait Peredaran Narkoba

Rabu, 14 Oktober 2026 – 14:31 WIB
Petugas Gabungan Gerebek Sejumlah Rumah di Jalan Kunti Surabaya Terkait Peredaran Narkoba - JPNN.com Jatim
Aparat kepolisian bersiaga saat penggerebekan di dalam gang Jalan Kunti, Sidotopo, Semampir, Surabaya, Rabu (14/10). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas gabungan melakukan penggerebekan narkoba di kawasan perkampungan Jalan Kunti, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Rabu (14/10).

Berdasarkan pantauan, terlihat akses masuk dari Jalan Nyamplungan menuju ke Jalan Kunti ditutup menggunakan sebuah kursi, tetapi kendaraan masih bisa melintasinya.

Lebih masuk, aparat kepolisian menutup akses ke perkampungan Jalan Kunti menggunakan sepeda motor. Terlihat sejumlah petugas berseragam berada di sekitarnya.

Baca Juga:

Di sisi kanan jalan, terlihat sebuah tenda polisi sudah terpasang. Ada aparat kepolisian dan petugas berseragam Badan Narkotika Nasional (BNN) menjaga urine di dalam botol kecil.

Lalu, ada beberapa orang duduk beralaskan aspal di belakang tenda polisi itu. Tampak mereka juga dalam kondisi tangan terikat kabel ties dan dijaga sejumlah anggota kepolisian dan BNN.

Aparat kepolisian berseragam dan membawa senjata tampak sudah berada di dalam gang kecil perkampungan itu. Beberapa rumah juga telah disegel dengan police line.

Baca Juga:

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Iptu Suroto mengungkapkan penggerebekan narkoba di Jalan Kunti tersebut sudah berlangsung sejak pagi.

“(Penggerebekan) dari pagi,” kata Suroto di lokasi kejadian.

Petugas gabunhan gerebek sejumlah rumah di Jalan Kuti, Surabaya, terkait narkoba
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   surabaya narkoba penggerebekan Jalan Kunti

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU