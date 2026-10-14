Petugas Gabungan Gerebek Sejumlah Rumah di Jalan Kunti Surabaya Terkait Peredaran Narkoba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas gabungan melakukan penggerebekan narkoba di kawasan perkampungan Jalan Kunti, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Rabu (14/10).

Berdasarkan pantauan, terlihat akses masuk dari Jalan Nyamplungan menuju ke Jalan Kunti ditutup menggunakan sebuah kursi, tetapi kendaraan masih bisa melintasinya.

Lebih masuk, aparat kepolisian menutup akses ke perkampungan Jalan Kunti menggunakan sepeda motor. Terlihat sejumlah petugas berseragam berada di sekitarnya.

Di sisi kanan jalan, terlihat sebuah tenda polisi sudah terpasang. Ada aparat kepolisian dan petugas berseragam Badan Narkotika Nasional (BNN) menjaga urine di dalam botol kecil.

Lalu, ada beberapa orang duduk beralaskan aspal di belakang tenda polisi itu. Tampak mereka juga dalam kondisi tangan terikat kabel ties dan dijaga sejumlah anggota kepolisian dan BNN.

Aparat kepolisian berseragam dan membawa senjata tampak sudah berada di dalam gang kecil perkampungan itu. Beberapa rumah juga telah disegel dengan police line.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Iptu Suroto mengungkapkan penggerebekan narkoba di Jalan Kunti tersebut sudah berlangsung sejak pagi.

“(Penggerebekan) dari pagi,” kata Suroto di lokasi kejadian.