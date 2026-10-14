Dugaan Penipuan Arisan Meow di Surabaya, Enam Korban Rugi Rp4 Miliar Lebih

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak enam orang melaporkan Mourin Chienci Lintong ke Polda Jawa Timur terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana arisan fiktif bernama Meow. Total kerugian yang dilaporkan para korban mencapai Rp4,075 miliar.

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Roy HM Sihombing mengatakan, laporan tersebut telah diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim dengan nomor LP/B/1080/VIII/2026/SPKT/Polda Jawa Timur tertanggal 11 Agustus 2026.

“Berdasarkan laporan tersebut, yang melapor ada enam orang korban dengan nilai kerugian Rp4,075 miliar. Ini berdasarkan laporan polisi yang kami buat,” kata Roy di Mapolda Jatim, Selasa (13/10).

Roy menjelaskan arisan Meow menawarkan beberapa skema kepada para peserta. Skema tersebut meliputi arisan menurun, take over, over slot, flat, hingga dana pinjaman. Seluruh setoran dilakukan melalui transfer rekening.

“Arisan tersebut dikenal dengan nama Meow dan memiliki beberapa jenis atau skema sebagaimana disampaikan oleh para pihak, antara lain arisan menurun, take over, over slot, flat, dan dana pinjaman. Dana disetor melalui transfer rekening,” jelasnya.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah meminta keterangan dari delapan orang, termasuk para pelapor, saksi lainnya, dan satu orang terlapor. Polisi juga mengumpulkan dokumen berupa rekening koran milik para korban untuk mendalami aliran dana.

Roy menyebut penanganan perkara telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik kini berfokus mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut dan menentukan pihak yang bertanggung jawab.

“Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, kami sudah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Hasil pelaksanaan gelar perkara, saat ini penanganan perkara tersebut sudah kami tingkatkan ke proses penyidikan,” ujar Roy.