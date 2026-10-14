Viral Anak Kucing Mati di Rusunawa Probolinggo, CCTV Ungkap Pelaku Lempar dari Lantai 5

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Seekor anak kucing berusia sekitar empat bulan bernama Melly dilaporkan mati setelah diduga dilempar dari lantai lima Rusunawa Bayuangga, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Insiden itu diduga dipicu rasa kesal seorang pria berinisial ANG terhadap kucing tersebut karena disebut buang kotoran di depan kamarnya. Kasus dugaan penganiayaan hewan itu kini ditangani Polsek Kademangan.

Pemilik Melly, Nafiah mengatakan kejadian berlangsung ketika dirinya sedang tidak berada di tempat tinggalnya. Saat kembali, dia mendapati kucing peliharaannya sudah berada di area bawah bangunan.

“Saya kan malam itu mau keluar. Kucing itu biasanya tidak pernah keluar. Pas saya pulang kucingnya sudah ada di bawah,” kata Nafiah, Senin (12/10).

Melly telah dirawat Nafiah sejak lahir dan menjadi teman bermain sehari-hari putrinya, Putri. Kematian kucing tersebut meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, terutama bagi Putri.

Nafiah menceritakan putrinya terus menangis setelah mengetahui kucing kesayangannya mati. Putri bahkan menyempatkan diri menyiram air dan menaburkan bunga di pusara Melly sepulang sekolah.

Kasus ini turut memantik reaksi dari Komunitas Pecinta Kucing Probolinggo. Perwakilan komunitas, Nasrul Fatah, mengecam dugaan tindakan tersebut dan meminta pihak yang bertanggung jawab menunjukkan sikap kooperatif.

“Kami sangat resah dan geram dengan perbuatan pelaku. Terlebih kejadian ini sudah viral. Seharusnya pelaku bersikap gentleman untuk meminta maaf secara terbuka, baik kepada pemilik maupun kepada publik,” tutur Nasrul.