Jangan Ditiru! Pria di Situbondo Nekat Lecehkan Al-Qur'an Demi Uang Rp1Juta

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Seorsng pemuda berinisial AS (24) diduga membuat video pelecehan terhadap Al-Qur'an demi uang Rp1 juta. Tersangka ditangkap di kediamannya kurang dari 12 jam setelah polisi menerima laporan terkait video yang viral di media sosial tersebut.

Wakil Kepala Polres Bondowoso Kompol I Gede Suartika mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari masyarakat. Polisi kemudian mengidentifikasi dan menangkap tersangka di wilayah Desa Trotosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

“Kurang dari 12 jam, Polres Bondowoso menangkap seorang pelaku. Pelaku berinisial AS yang berumur 24 tahun yang beralamat di daerah warga Desa Trotosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur,” kata Gede, Selasa (13/10).

Dalam penangkapan dan penggeledahan di lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan pembuatan video tersebut. Barang bukti itu meliputi satu unit telepon seluler yang berisi rekaman video, seprai, dan celana dalam.

Gede menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka merekam sendiri aksinya di dalam kamar tanpa bantuan orang lain.

“Modus operandi yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu yang bersangkutan merekam sendiri video tersebut,” ujarnya.

Kepada penyidik, AS mengaku melakukan perbuatan tersebut karena mendapat tantangan dari seseorang yang tidak dikenalnya. Tersangka mengklaim dijanjikan imbalan uang sebesar Rp1 juta jika membuat video tersebut.

Namun, polisi masih mendalami pengakuan itu untuk memastikan kebenarannya, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.