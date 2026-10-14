JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Punya Izin Subdistributor tetapi Jual Eceran, Tiga Toko Miras di Surabaya Disegel

Punya Izin Subdistributor tetapi Jual Eceran, Tiga Toko Miras di Surabaya Disegel

Rabu, 14 Oktober 2026 – 12:07 WIB
Punya Izin Subdistributor tetapi Jual Eceran, Tiga Toko Miras di Surabaya Disegel - JPNN.com Jatim
Petugas Satpol PP Surabaya menyegel toko minuman keras. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyegel tiga toko minuman beralkohol yang diduga melanggar ketentuan perizinan usaha. Ketiga lokasi tersebut berada di Kecamatan Pabean Cantian, Sukomanunggal, dan Rungkut.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kota Surabaya Rizal Zainal Arifin mengatakan, penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian.

Baca Juga:

“Kami lakukan pengawasan serta penindakan, karena berdasarkan informasi yang kami terima toko minuman beralkohol tersebut menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan ketentuan. Ada tiga lokasi, letaknya di wilayah Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Rungkut,” kata Rizal, Selasa (13/10).

Rizal menjelaskan, ketiga toko tersebut memiliki izin sebagai subdistributor yang diperuntukkan bagi pelaku usaha perdagangan besar atau penyalur. Dengan izin tersebut, pemilik usaha tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol secara eceran atau langsung kepada konsumen umum.

“Pemegang izin subdistributor tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol secara eceran atau langsung kepada masyarakat umum, melainkan hanya dapat menyalurkannya kepada hotel, diskotik, bar, dan restoran sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Baca Juga:

Dalam penindakan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah minuman beralkohol sebagai barang bukti. Barang bukti itu dibawa ke kantor Satpol PP Kota Surabaya untuk menjalani proses lebih lanjut.

"Untuk barang bukti kami sita, selanjutnya pemilik tempat usaha akan kami sanksi berupa tindak pidana ringan (tipiring). Sanksi tersebut kami maksudkan memberikan efek jera sekaligus mendorong pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku," pungkasnya. (antara/mcr12/jpnn)

Satpol PP Surabaya menyegel tiga toko minuman beralkohol di Pabean Cantian, Sukomanunggal, dan Rungkut karena diduga melanggar ketentuan izin penjualan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   toko miras ilegal penyegelan toko miras miras ilegal Satpol PP Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU