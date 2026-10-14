Punya Izin Subdistributor tetapi Jual Eceran, Tiga Toko Miras di Surabaya Disegel

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menyegel tiga toko minuman beralkohol yang diduga melanggar ketentuan perizinan usaha. Ketiga lokasi tersebut berada di Kecamatan Pabean Cantian, Sukomanunggal, dan Rungkut.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kota Surabaya Rizal Zainal Arifin mengatakan, penindakan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian.

“Kami lakukan pengawasan serta penindakan, karena berdasarkan informasi yang kami terima toko minuman beralkohol tersebut menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan ketentuan. Ada tiga lokasi, letaknya di wilayah Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Rungkut,” kata Rizal, Selasa (13/10).

Rizal menjelaskan, ketiga toko tersebut memiliki izin sebagai subdistributor yang diperuntukkan bagi pelaku usaha perdagangan besar atau penyalur. Dengan izin tersebut, pemilik usaha tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol secara eceran atau langsung kepada konsumen umum.

“Pemegang izin subdistributor tidak diperbolehkan menjual minuman beralkohol secara eceran atau langsung kepada masyarakat umum, melainkan hanya dapat menyalurkannya kepada hotel, diskotik, bar, dan restoran sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Dalam penindakan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah minuman beralkohol sebagai barang bukti. Barang bukti itu dibawa ke kantor Satpol PP Kota Surabaya untuk menjalani proses lebih lanjut.

"Untuk barang bukti kami sita, selanjutnya pemilik tempat usaha akan kami sanksi berupa tindak pidana ringan (tipiring). Sanksi tersebut kami maksudkan memberikan efek jera sekaligus mendorong pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku," pungkasnya. (antara/mcr12/jpnn)