Pemuda Bondowoso yang Diduga Menistakan Al-Qur'an Diringkus Polisi

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Seorang pemuda asal Kabupaten Bondowoso berinisial AS (24) ditangkap karena diduga melecehkan kitab suci Al-Qur'an. Hal tersebut dilakukannya demi mendapat imbalan Rp1 juta.

Dalam rekaman yang beredar, AS dengan sengaja menempelkan Al-Qur'an ke alat vital dan pantatnya. Warga yang marah melaporkan tindakan tersebut ke Polres Bondowoso.

Wakil Kepala Polres Bondowoso Kompol I Gede Suartika mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi dan menangkap AS di rumahnya yang berada di, Desa Trotosari, Kecamatan Tlogosari.

"Kurang dari 12 jam, Polres Bondowoso menangkap seorang pelaku,” kata Gede di Bondowoso, Selasa (13/10).

Aparat kepolisian juga melakukan penggeledahan dalam penangkapan tersebut. Mereka menemukan sejumlah barang yang digunakan saat membuat video pelecehan agama.

"Adapun barang bukti yang kami sita ada satu buah ponsel yang berisi rekaman video tersebut, sprei, di sini ada celana dalam," ujarnya.

Saat dimintai keterangan, AS mengaku memproduksi video tersebut secara mandiri. Dia tergiur tantangan dari pihak yang tidak dikenalnya secara daring dengan imbalan uang Rp1 juta.

“Yang bersangkutan mengaku disuruh seseorang yang tidak dikenal untuk membuat video tersebut dengan iming-iming uang Rp1 juta. Masih kami dalami karena ini alibi untuk mencari kebenaran daripada pengakuan,” jelasnya.