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Dosen FH UPN Veteran Jatim Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Mahasiswa

Selasa, 13 Oktober 2026 – 15:33 WIB
Dosen FH UPN Veteran Jatim Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Mahasiswa - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pelecehan seksual. Foto : Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang dosen yang mengajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT) Surabaya, diduga melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswanya.

Kasus itu mencuat setelah pengguna media sosial menceritakan, seorang dosen diduga melakukan pelecehan saat kelas sedang sepi dan mengirimkan pesan bernada seksual ke mahasiswa.

Humas UPNVJT Nizwan Amin mengatakan mengetahui informasi tersebut dari cerita yang beredar di media sosial. Nama oknum dalam unggahan itu merupakan dosen Fakultas Hukum.

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Nizwan melaporkan kabar dugaan pelecehan seksual oleh dosen tersebut ke Satuan Tugas Pusat Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Bimbingan Konseling (Satgas PPKBK).

“Untuk informasi awal, biar tahu bahwa ini ada kasus, agar mereka aware (memberi perhatian). Sama pimpinan Fakultas Hukum Wadek 2 dan Wadek 3,” kata Nizwan ketika dikonfirmasi, Selasa (13/10).

Selanjutnya, Satgas PPKBK bersama Fakultas Hukum UPNVJT melakukan audiensi. Mereka membahas terkait oknum dosen yang disebut berdasarkan informasi di media sosial.

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Nizam mengungkapkan terduga pelaku yang disebutkan merupakan dosen pengajar mata kuliah hukum pidana. Oknum tersebut merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dosen yang bersangkutan itu sudah dimintai klarifikasi, tetapi ya, memang karena enggak ada bukti segala macam, jadi kami enggak bisa tindak lanjut yang bagaimana,” ujarnya.

UPNV Jatim kembali diterpa isu pelecehan seksual, kali ini dilakukan dosen Fakultas Hukum
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TAGS   Jawa Timur surabaya pelecehan seksual UPNVJT UPN Veteran Jatim dosen lecehkan mahasiswa

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