Pemilik Warung Seblak di Pamekasan Ditangkap Terkait Penipuan Investasi Rp3 Miliar

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan menangkap EDS, tersangka kasus dugaan penipuan berkedok investasi dengan nilai kerugian yang dilaporkan mencapai lebih dari Rp3 miliar. EDS ditangkap di Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu (10/10).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto mengatakan penangkapan dilakukan tim khusus Sat Reskrim Polres Pamekasan dengan bantuan Polres Bojonegoro.

“Penangkapan oleh tim khusus Reskrim Polres Pamekasan,” kata Yoyok dalam keterangannya di Pamekasan, Senin (12/10) malam.

Yoyok menyebutkan dirinya memimpin langsung proses penangkapan yang berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, terdapat sekitar 20 orang yang diduga menjadi korban investasi yang ditawarkan EDS. Dari jumlah tersebut, lima orang telah melaporkan perkara itu secara resmi kepada kepolisian.

EDS diketahui merupakan pemilik Warung Seblak Moms Iphiie di Jalan Trunojoyo, Pamekasan. Selain usaha kuliner, tersangka juga diketahui pernah menjalankan sejumlah bisnis lain, mulai dari penjualan lensa kontak, kosmetik, hingga pakaian.

Menurut polisi, EDS menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan sebesar 15 persen dari modal setiap bulan. Namun, keuntungan yang dijanjikan tersebut tidak terealisasi sehingga sejumlah warga kemudian melaporkan perkara itu ke Polres Pamekasan.

Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian warga pada September 2026. Saat itu, puluhan orang mendatangi Warung Seblak Moms Iphiie untuk menuntut pengembalian dana investasi.