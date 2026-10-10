Ekstasi Logo WhatsApp Muncul di Surabaya, Polisi Juga Sita 32 Ribu Pil Koplo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peredaran narkotika di Surabaya diwarnai temuan ekstasi dengan logo baru bergambar WhatsApp. Selain 19 butir ekstasi hijau berlogo aplikasi pesan tersebut, polisi juga menyita 24 butir ekstasi kuning berlogo Minion dan sekitar 32 ribu pil koplo jenis Dobel L.

Barang bukti itu diungkap jajaran Satresnarkoba Polrestabes Surabaya setelah menangkap seorang pria berinisial MA (24) yang diduga berperan sebagai kurir sekaligus perantara jual beli narkotika. MA merupakan warga Pandegiling, Kecamatan Tegalsari, Surabaya.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama menjelaskan penangkapan dilakukan pada Jumat (14/8) sekitar pukul 16.00 WIB. Polisi bergerak setelah menerima informasi mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika.

“Lokasi penangkapan berada di sebuah kamar kos di Jalan Tembok Dukuh, Surabaya. Dalam pengembangan perkara, anggota juga menemukan barang bukti ekstasi di sekitar Jalan Embong Ploso, Kecamatan Genteng, Surabaya,” kata Dodi, Sabtu (10/10).

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan total 43 butir ekstasi dengan berat netto gabungan sekitar 14,836 gram. Rinciannya, 19 butir ekstasi hijau berlogo WhatsApp dengan berat netto sekitar 5,892 gram dan 24 butir ekstasi kuning berlogo Minion seberat sekitar 8,944 gram.

Selain itu, polisi menyita 32 botol pil koplo jenis Dobel L. Setiap botol disebut berisi sekitar 1.000 butir sehingga totalnya diperkirakan mencapai 32.000 butir. Dua unit telepon seluler juga turut diamankan sebagai barang bukti.

Menurut Dodi, temuan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk menelusuri jaringan distribusi narkotika dan obat keras tersebut. MA diduga bertugas mengambil barang sekaligus memasang ranjauan sesuai arahan pihak lain.

“Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk menelusuri jalur distribusi dan diduga pelaku ini bertugas mengambil dan memasang ranjauan,” kata Dodi.