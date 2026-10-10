Lunas Sejak 2024 tetapi Belum Terima Unit, Tiga Pembeli Apartemen Menang Gugatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan sebagian gugatan tiga pembeli apartemen yang dikelola PT Trans Properti Indonesia dalam perkara nomor 334/Pdt.G/2026/PN Sby. Majelis hakim menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan mewajibkan pengembalian uang pembelian sebesar Rp3,873 miliar serta pembayaran ganti rugi 3 persen dari nilai tersebut.

Tiga penggugat, yakni Juliani, Joanna, dan Daniel, mengajukan gugatan karena belum menerima unit apartemen meski telah melunasi pembayaran pada 2024. Putusan perkara tersebut disampaikan melalui sistem e-court.

Meski gugatan dikabulkan sebagian, pertimbangan hukum secara lengkap belum dapat dipelajari karena putusan baru diterima. Pihak tergugat juga masih memiliki kesempatan mengajukan banding dalam waktu 14 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Kuasa hukum para penggugat R Rio Suspra Anggoro yang didampingi Josua Pattiwael dan Patria dari Eklesia Nusantara Firma Hukum menyambut putusan tersebut. Mereka menilai keputusan itu memenuhi tuntutan klien untuk memperoleh kembali dana yang telah dibayarkan.

“Kami bersyukur, perjuangan klien kami selama ini untuk meminta pengembalian uang terpenuhi, termasuk ganti ruginya,” ujar Rio.

Putusan tersebut turut mendapat perhatian P3SRS Watch. Perwakilan lembaga itu, Sony Saragih, menilai perkara tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyelesaian masalah hunian vertikal di Surabaya.

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“Ini momentum penting. Banyak sekali kekecewaan warga terhadap proyek apartemen di Surabaya,” kata Sony.

Dia juga mendesak Pemerintah Kota Surabaya agar lebih aktif dalam menangani persoalan hunian bertingkat, terutama yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.