Tuntutan CSR dan Plasma Diduga Picu Blokade Jalan di Lumajang, 5 Orang Ditangkap

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Polres Lumajang menangkap lima orang terkait aksi blokade akses jalan utama perkebunan PT Kalijeruk Baru di Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang. Dari lima orang tersebut, polisi menetapkan satu orang berinisial M sebagai tersangka karena diduga menghasut warga untuk memblokade jalan.

“Ada lima orang yang sudah kami tangkap. Namun, kami menetapkan satu tersangka dengan inisial M yang diduga kuat melakukan penghasutan kepada warga untuk melakukan blokade jalan,” kata Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi saat dihubungi melalui telepon, (9/10) malam.

Aksi blokade berlangsung sejak sekitar sepekan sebelumnya dan berdampak terhadap mobilitas warga serta aktivitas operasional perkebunan. Untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi massa, Polres Lumajang mengerahkan 495 personel gabungan pada Rabu (7/10).

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Berdasarkan pemeriksaan awal, aksi tersebut diduga berkaitan dengan tuntutan warga agar perusahaan merespons permintaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) serta kerja sama lahan plasma.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa portal yang digunakan untuk menutup akses jalan. Portal tersebut kemudian dibongkar oleh pihak perkebunan.

“Kami juga menyita sejumlah barang bukti berupa portal yang digunakan untuk melakukan penutupan akses jalan. Portal tersebut kemudian dibongkar oleh pihak perkebunan,” ujar Riki.

Dia menegaskan penyampaian aspirasi dan tuntutan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Menurut dia, pemblokiran jalan secara sepihak yang mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas umum tidak dapat dibenarkan.

Tersangka M dijerat Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disampaikan Riki, terkait perbuatan melawan hukum yang merintangi jalan umum.