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Perempuan di Surabaya Akui Curi Kartu ATM Teman, Korban Minta Tetap Proses Hukum

Sabtu, 10 Oktober 2026 – 09:34 WIB
Perempuan di Surabaya Akui Curi Kartu ATM Teman, Korban Minta Tetap Proses Hukum - JPNN.com Jatim
Perempuan di Surabaya yang diduga curi kartu ATM temannya saat mengambil uang di dalamnya, Jumat (9/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Oknum Bhayangkari atau istri anggota kepolisian berinisial YCAF (32) di Surabaya telah mengaku mengambil kartu ATM temannya, tetapi korban meminta proses hukum tetap dilanjutkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh korban bernama Amelia. Dia mengungkapkan penolakannya untuk mencabut laporan meskipun temannya itu telah mengakui perbuatannya.

"Sudah mengaku. (Proses hukum) tetap lanjut karena saya gamau damai atau cabut laporan," kata Amelia kepada wartawan, Jumat (9/10).

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Sementara itu, Kapolsek Pakal Kompol Sugeng Rianto membenarkan perempuan yang dilaporkan mengambil kartu ATM dan uang Rp4,5 juta tersebut adalah oknum Bhayangkari.

Di sisi lain, pihak pelapor perkara tersebut merupakan teman dari terlapor. YCAF diduga melakukan tindakan tersebut ketika Amelia menumpang di kamar mandi rumahnya.

“Iya, (terlapor oknum) Bhayangkari. (Kejadiannya) pas lagi main ke rumah (terlapor), terus numpang ke kamar mandi kalau nggak salah, terus diambil ATM-nya itu," ujar Sugeng.

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Sugeng mengatakan awalnya kasus dugaan pencurian tersebut dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Kemudian, perkara itu dilimpahkan agar diselesaikan Polsek Pakal.

Aparat kepolisian telah memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, petugas akan meminta bertemu kembali untuk memastikan kelanjutan perkara itu.

Perempuan oknum Bhayangkari di Surabaya akui curi kartu ATM temannya, korban meminta proses hukum tetap berlanjut
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TAGS   surabaya pencurian Bhayangkari Polsek Pakal

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