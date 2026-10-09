Gufroni Al Maruf Tegaskan Tekad Isenmulang Kalteng FC Raih Poin Lawan Persebaya

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Isenmulang Kalteng FC membidik poin perdana saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan keempat BRI Super League 2026/27, Jumat (9/10) pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi skuad asuhan Mundari Karya untuk memutus tren negatif setelah menelan tiga kekalahan beruntun pada awal musim.

Pemain Isenmulang Gufroni Al Maruf menyatakan timnya bertekad bangkit dan meraih hasil positif saat menghadapi Persebaya.

"Pertandingan besok sangat penting juga buat kami dan tim karena kita sudah lose (kalah) tiga kali, semoga besok kami mendapatkan poin," ungkap Gufroni dikutip dari laman ileague.id, Jumat (9/10).

Namun, upaya Isenmulang untuk bangkit di laga tersebut dihadapkan pada kendala nonteknis. Pertandingan yang semula dijadwalkan berlangsung di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya, harus dipindahkan ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, akibat dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Laga itu juga dipastikan berlangsung tanpa penonton. Kondisi tersebut membuat Isenmulang tidak bisa mendapatkan dukungan langsung dari suporter di Kalimantan Tengah meski berstatus sebagai tuan rumah.

Pelatih Isenmulang Kalteng FC Mundari Karya memastikan kondisi para pemain cukup baik menjelang pertandingan. Dia menyebut jeda kompetisi telah dimanfaatkan untuk mempersiapkan tim menghadapi laga penting tersebut.

"Hampir seluruh pemain tidak ada masalah. Jadi saya yakinlah. Ada persiapan dua minggu jeda international match itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk bagaimana mempersiapkan pertandingan ini," tutur Mundari.