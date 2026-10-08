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JPNN.com Jatim Kriminal Dipenjara Lagi, Kanwil Ditjenpas Jatim Hitung Ulang Masa Tahanan Mas Bechi

Dipenjara Lagi, Kanwil Ditjenpas Jatim Hitung Ulang Masa Tahanan Mas Bechi

Kamis, 08 Oktober 2026 – 21:40 WIB
Dipenjara Lagi, Kanwil Ditjenpas Jatim Hitung Ulang Masa Tahanan Mas Bechi - JPNN.com Jatim
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali saat jelaskan kondisi Mas Bechi di Malang, Kamis (8/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Kanwil Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur masih menghitung sisa masa tahanan terpidana kasus pencabulan Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali mengatakan Mas Bechi sudah berada di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, setelah pembebasan bersyaratnya dicabut.

“Karena ini masuk kategori pengamanan khusus, kami tempatkan dulu tersendiri, mungkin nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan,” kata Kusnali di Malang, Kamis (8/10).

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Namun, Kusnali masih belum mengetahui berapa lama Mas Bechi menjalani masa penahannya tersebut. Sebab, pihaknya harus menghitung kembali dari total yang sudah dilakukan.

“Nanti kami lihat karena ada perhitungan secara detail yang bersangkutan di luar menjalani berapa lama, sisa pidananya berapa lama lagi, nanti kami informasikan lebih lanjut,” ujarnya.

Mas Bechi divonis penjara selama tujuh tahun karena kasus pencabulan santriwati, pada 2022. Dia baru menjalani hampir tiga tahun saat menerima bebas bersyarat, Agustus 2025.

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“Menurut ketentuan pelaksanaan pembebasan bersyarat, manakala dicabut itu selama menjalani di luar tidak dihitung menjadi bagian pelaksanaan pidana,” jelasnya.

Di sisi lain, Kusnali juga masih menunggu hasil pemeriksaan keenam petugas, terkait dugaan mal administrasi dalam proses pembebasan bersyarat putra pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat.

Kanwil Ditjenpas Jatim menghitung ulang masa tahanan Mas Bechi setelah dipenjara lagi
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TAGS   Jombang Mas Bechi lapas kelas I Malang kanwil ditjenpas jatim

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