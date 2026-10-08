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JPNN.com Jatim Kriminal Pembebasan Bersyarat Terpidana Pencabulan Mas Bechi Maladministrasi, 6 Petugas Diperiksa

Pembebasan Bersyarat Terpidana Pencabulan Mas Bechi Maladministrasi, 6 Petugas Diperiksa

Kamis, 08 Oktober 2026 – 20:02 WIB
Pembebasan Bersyarat Terpidana Pencabulan Mas Bechi Maladministrasi, 6 Petugas Diperiksa - JPNN.com Jatim
Terdakwa kasus pencabulan santriwati di Jombang Mochamad Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Sejumlah petugas diperiksa terkait pembebasan bersyarat oleh Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang kepada terpidana kasus pencabulan santriwati Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi.

Mas Bechi divonis penjara selama tujuh tahun karena kasus pencabulan santriwati, pada 2022. Dia baru menjalani hampir tiga tahun saat menerima bebas bersyarat, Agustus 2025.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali mengatakan pembebasan bersyarat merupakan hak warga binaan, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

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“Warga binaan selama memenuhi persyaratan tertentu, berhak untuk mendapatkan remisi, asimilasi,” kata Kusnali di Malang, Kamis (8/10).

“PB (pembebasan bersyarat), CB (cuti bersyarat), CMB (cuti menjelang bebas), dan hak lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Kusnali menyebut Lapas Kelas I Malang sudah menempuh mekanisme saat pemberian pembebasan bersyarat, kepada putra pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat tersebut.

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“Sebenarnya dasarnya sudah terlengkapi, sehingga memperoleh pembebasan bersyarat. Namun dalam perjalanannya, ternyata ada mungkin mal administrasi,” ujarnya.

Akibatnya, ada sebanyak enam petugas yang tengah menjalani proses pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Kemenimipas).

Sebanyak enam petugas diperiksa terkait pembebasan bersyarat Mas Bechi
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TAGS   Jombang Mas Bechi lapas kelas I Malang kanwil ditjenpas jatim

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