Salinan Asli Lima Dokumen PT KS Belum Ditemukan, Kuasa Hukum Pertanyakan PN Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polemik kepailitan PT KS, perusahaan tambang batu bara berstatus penanaman modal asing (PMA) kembali mencuat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Tim kuasa hukum perusahaan menuntut penyerahan salinan asli lima penetapan penting dalam proses kepailitan yang hingga kini disebut belum ditemukan pengadilan.

Lima dokumen tersebut dinilai penting oleh pihak PT KS untuk menelusuri proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, termasuk izin going concern serta sejumlah transaksi aset perusahaan.

Saat dikonfirmasi, Humas PN Surabaya S Pujiono mengatakan pihaknya masih perlu mengecek keberadaan dokumen tersebut.

"Saya masih ada sidang," ujar Pujiono, Kamis (8/10).

Sementara itu, Hakim Khusaini yang pernah menjadi anggota majelis dalam perkara tersebut menjelaskan dirinya bukan hakim pengawas dalam proses kepailitan PT KS.

"Saya bukan hakim pengawas. Hakim pengawasnya seingat saya Pak Ketut Tirta. Penetapan itu produk hakim pengawas dalam tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit," kata Khusaini.

Dia menambahkan keberadaan arsip serta kewenangan masing-masing pihak dalam proses kepailitan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Perkara PT KS bermula pada 28 Mei 2020 ketika Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan perusahaan tersebut pailit dan menunjuk dua kurator, yakni Agung Dwijo Sujono dan Salahuddin Serbabagus.