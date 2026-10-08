Patah Tulang, Santri Korban Penganiayaan 7 Senior di Pamekasan Hanya Bisa Terbaring di Kasur

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Seorang santri berinisial AR (17) diduga menjadi korban perundungan atau bullying berujung penganiayaan oleh tujuh seniornya di lingkungan pondok pesantren di Desa Ponjenan Timur, Batumarmar, Pamekasan.

Korban diduga mengalami luka serius hingga patah tulang dan hanya bisa terbaring di kasur. Kondisi tersebut pun direkam hingga ramai di media sosial.

Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan aparat kepolisian telah mendatangi korban dugaan kekerasan tersebut guna memastikan informasi yang beredar.

“Personel Polsek Tamberu langsung mendatangi rumah korban MA untuk mendalami peristiwa sebenarnya sekaligus memastikan kondisi korban,” kata Evan melalui rilisan persnya, Kamis (8/10).

Evan menyebut berdasarkan keterangan yang diterimanya dugaan penganiayaan kepada santri tersebut, terjadi di lingkungan pondok pesantren pada Senin (28/9).

Sang ayah Ahmad Ramli baru mengetahui anaknya mengalami perundungan ketika menjenguk, Jumat (2/10). Dia melihat korban mengeluh sakit setelah mendapat kekerasan dari rekannya.

"Saat ini, korban mendapatkan perawatan medis di RSUD Pamekasan dan kepolisian telah memfasilitasi Visum et Repertum (VeR) untuk melengkapi proses pembuktian hukum," ujarnya.

Evan mengungkapkan anggota Polsek Tamberu telah memberi pendampingan kepada pihak keluarga korban, untuk segera membuat laporan resmi ke Polres Pamekasan.