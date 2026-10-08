Perempuan Diduga Oknum Bhayangkari Curi ATM Teman & Ambil Uang Rp4,5 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang perempuan oknum Bhayangkari atau istri anggota kepolisian berinisial YCAF (32) diduga mencuri kartu ATM dan mengambil saldo milik temannya bernama Amelia (23) di Surabaya.

Korban Amelia mengatakan awalnya berkunjung ke rumah YCAF yang berada di kawasan Aspol Kp 3 Benowo, Surabaya, bersama seorang temannya berinisial RDS, Senin (3/8) lalu.

“Dua hari kemudian, 5 Agustus 2026, saya mendapat notifikasi bank yang menunjukkan penarikan tunai sebesar Rp4,5 juta dari ATM Unit Benowo sekitar pukul 05.28 WIB,” kata Amelia kepada media, Kamis (8/10).

Kemudian, Amelia menghubungi YCAF setelah merasa saldo di ATM miliknya berkurang. Di sisi lain, terduga pelaku menuduh RDS yang telah mengambil uangnya.

Lalu, Amelia diantarkan YCAF untuk melaporkan perkara tersebut ke Polsek Pakal. Selain itu, korban dan RDS mengajak terduga pelaku mengecek CCTV di ATM tempat diambilnya uang.

Namun, YCAF terus melakukan penolakan ajakan untuk mengecek rekaman CCTV tersebut. Akhirnya, korban mendatangi sendiri lokasi yang dimaksud untuk melihat rekaman videonya.

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“Dalam rekaman CCTV yang diketahui terdapat sandal dan sepeda motor yang disebut merupakan milik YCAF,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Pakal Kompol Sugeng Rianto menyebut telah memanggil pelapor dan terlapor. Keduanya dimintai keterangan dan akan dilakukan gelar perkara.