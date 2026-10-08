KPK Geledah Dinkes Kota Madiun, Uang Tunai hingga Dokumen Disita

jatim.jpnn.com, MADIUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tunai dari hasil penggeledahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun, Rabu (7/10).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti tersebut diamankan penyidik untuk mendukung pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

"Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti sejumlah dokumen, beberapa barang bukti elektronik, dan juga uang tunai," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan dokumen dan barang bukti elektronik yang disita akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut oleh penyidik.

Sementara itu, uang tunai yang diamankan masih dalam proses penghitungan.

Budi menjelaskan penggeledahan dan penyitaan tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam pengembangan penyidikan yang saat ini masih berada pada tahap penyidikan umum.

"Untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan karena memang pengembangan penyidikan ini masih tahap penyidikan umum, atau belum ada penetapan tersangka," ujarnya.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Maidi dan sejumlah pihak lainnya pada 19 Januari 2026.