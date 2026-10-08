Polres Kediri Ungkap Dua Kasus Bayi Meninggal, Motifnya Bikin Prihatin

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Polres Kediri mengungkap dua kasus berbeda yang menyebabkan bayi dan janin meninggal dunia. Kedua kasus tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Pare dan Kecamatan Pagu.

Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif mengatakan kedua kasus tersebut memiliki kesamaan motif, yakni para pelaku takut kehamilan diketahui keluarga.

Dua perkara itu dipaparkan dalam konferensi pers di Aula Wicaksana Laghawa Polres Kediri, Rabu (7/10).

Dalam kasus pertama, polisi menetapkan pasangan kekasih berinisial TW (23) dan DA (22) sebagai tersangka.

Keduanya diketahui telah menjalin hubungan selama sekitar dua tahun dan berencana melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

Namun, persoalan muncul setelah TW diketahui hamil. Pada Sabtu (3/10) sekitar pukul 03.30 WIB, TW melahirkan bayi laki-laki di rumahnya di Desa Tunglur, Kecamatan Badas.

Polisi menyebut bayi tersebut kemudian meninggal dunia setelah mendapat perlakuan kekerasan sesaat setelah dilahirkan.

Sehari kemudian, Minggu (4/10) sekitar pukul 19.00 WIB, DA membawa jasad bayi tersebut dan menguburkannya secara diam-diam di belakang sebuah rumah di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare.