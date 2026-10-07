Kasus Dugaan Kekerasan di SMPN 18 Malang Naik Penyidikan, Polisi Terbitkan SPDP

jatim.jpnn.com, MALANG - Polresta Malang Kota meningkatkan penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap pelajar yang diduga dilakukan mantan Kepala SMP Negeri 18 Malang berinisial MAH dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota Ipda Lukman Sobikhin membenarkan peningkatan status penanganan perkara tersebut.

"Iya, naik ke sidik (penyidikan)," kata Lukman di Kota Malang, Rabu (7/10).

Peningkatan status perkara dilakukan setelah polisi menggelar perkara dan mempertimbangkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

"Untuk jumlah laporannya ada tiga laporan polisi (LP)," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum korban Lilik Yuliana mengatakan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan sejak 28 September 2026. Menurut dia, polisi juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Selain itu, sebanyak delapan pelajar yang diduga menjadi korban telah menjalani proses visum.

"Ada SPDP. Untuk (hasil) visum mohon maaf kami tidak bisa menyampaikannya, ada delapan anak yang sudah lakukan," kata Lilik.